Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:37, 7 июня 2024Из жизни

Мужчина попытался избавиться от паука и сжег свой дом

В США мужчина из Калифорнии решил убить паука паяльной лампой и сжег дом

Фото: Fresno Fire Department

В США мужчина из города Фресно, штат Калифорния, попытался избавиться от паука и сжег свой дом. Об этом сообщает KSEE.

Пожарные выехали на вызов в одно из домовладений в выходные, 1-2 июня. После того как пожар был потушен, хозяин дома признался, что он столкнулся с пауком и решил уничтожить его с помощью паяльной лампы.

Вскоре началось возгорание, а затем пожар охватил всю постройку. Благодаря оперативной реакции экстренных служб, дом удалось потушить до того, как пламя перекинулось на соседние здания.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

«Согласны, мы тоже не любим пауков. Но использовать паяльную лампу или другие воспламеняющиеся предметы для борьбы с насекомыми — плохая идея», — было сказано в посте Пожарного департамента Фресно в социальных сетях. Там посоветовали использовать более безопасные методы для борьбы с пауками или обратиться к специалистам.

В мае 2022 года сообщалось, что начальник пожарной части в японском городе Кадзуно, префектура Акито, попытался отпугнуть ос и устроил крупный пожар. Насекомые так испугали начальника, что он решил немедленно избавиться от них, достал сигнальную шашку и поджег ее.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин призвал к технологическому обновлению ВС России

      В Подмосковье нашли дом за 500 рублей

      Еврокомиссия заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС

      В Луганске назвали число разрушенных из-за удара ВСУ домов

      Россиянам назвали лучший источник йода

      Путин поставил цель по снижению доли импорта в экономике России

      ВМФ покажет «Буян» и «Бастион» в Кронштадте

      Вместо Турции российское зерно купит другая страна

      Два следующих к берегу безэкипажных катера ВСУ обнаружили неподалеку от Крыма

      Путин заявил о росте экономики России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше