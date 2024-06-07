Мужчина попытался избавиться от паука и сжег свой дом

В США мужчина из Калифорнии решил убить паука паяльной лампой и сжег дом

В США мужчина из города Фресно, штат Калифорния, попытался избавиться от паука и сжег свой дом. Об этом сообщает KSEE.

Пожарные выехали на вызов в одно из домовладений в выходные, 1-2 июня. После того как пожар был потушен, хозяин дома признался, что он столкнулся с пауком и решил уничтожить его с помощью паяльной лампы.

Вскоре началось возгорание, а затем пожар охватил всю постройку. Благодаря оперативной реакции экстренных служб, дом удалось потушить до того, как пламя перекинулось на соседние здания.

«Согласны, мы тоже не любим пауков. Но использовать паяльную лампу или другие воспламеняющиеся предметы для борьбы с насекомыми — плохая идея», — было сказано в посте Пожарного департамента Фресно в социальных сетях. Там посоветовали использовать более безопасные методы для борьбы с пауками или обратиться к специалистам.

В мае 2022 года сообщалось, что начальник пожарной части в японском городе Кадзуно, префектура Акито, попытался отпугнуть ос и устроил крупный пожар. Насекомые так испугали начальника, что он решил немедленно избавиться от них, достал сигнальную шашку и поджег ее.

