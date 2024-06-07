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16:43, 7 июня 2024Ценности

На ПМЭФ выстроилась очередь за одеждой с цитатами Путина

На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами президента Владимира Путина

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 5 июня, выстроилась очередь за одеждой с цитатами президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Известно, что футболки бренда Zasport раздают на стенде Башкортостана. Представители марки бесплатно создают вещи с любым текстом, однако многие желающие все же выбирают варианты с цитатами главы государства. По словам журналиста, заказ сделали десятки человек.

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«Людей так много, что мы даже не считали», — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ также выставили на продажу автографы президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа за миллионы рублей. Уточнялось, что уникальный лот представляет собой совместную фотографию политиков, на которой они пожимают друг другу руки.

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      Карина Черных
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