На ПМЭФ выстроилась очередь за одеждой с цитатами Путина

На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами президента Владимира Путина

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 5 июня, выстроилась очередь за одеждой с цитатами президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Известно, что футболки бренда Zasport раздают на стенде Башкортостана. Представители марки бесплатно создают вещи с любым текстом, однако многие желающие все же выбирают варианты с цитатами главы государства. По словам журналиста, заказ сделали десятки человек.

«Людей так много, что мы даже не считали», — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ также выставили на продажу автографы президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа за миллионы рублей. Уточнялось, что уникальный лот представляет собой совместную фотографию политиков, на которой они пожимают друг другу руки.