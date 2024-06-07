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22:14, 7 июня 2024Мир

На Западе рассказали о преимуществе России на поле боя

TAC: США должны признать, что ход конфликта на Украине изменился в пользу РФ

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты должны признать, что ход украинского конфликта изменился навсегда. Отношения с Киевом абсолютно не стоят риска эскалации с Россией, пишет западное издание The American Conservative.

«Хотя ход конфликта изменился, скорее всего, навсегда в пользу Москвы, западные спонсоры Украины до сих пор изо всех сил пытаются найти способ остановить наступление России», — сказано в статье.

США и их союзники фактически играют в очень опасные игры с ядерной державой ради другой страны, «которая имеет абсолютно нулевое стратегическое значение для Соединенных Штатов», также подчеркнули журналисты.

По мнению авторов материла, у Украины и НАТО на данный момент есть выбор только между двух вариантов — катастрофической эскалацией конфликта или неприятными для Запада уступками России.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что оборона Вооруженных сил Украины значительно ослабла на кураховском и покровском направлениях в Донецкой народной республике после того, как значительные силы были переброшены под Харьков.

Ранее в ЛНР рассказали, что у ВСУ на купянском направлении возникли ощутимые проблемы при попытках замаскировать военную технику и личный состав. Украинское командование постоянно проводит передислокацию техники и меняет расквартирование военнослужащих.

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      Марина Совина
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