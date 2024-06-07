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11:41, 7 июня 2024Экономика

Налоги в России пообещали снизить для 18 миллионов человек

ФНС: в России 18 миллионов человек будут платить меньше налогов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 2025 года в России благодаря налоговым изменениям будут снижены платежи для 18 миллионов человек. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил руководитель ФНС РФ Даниил Егоров, которого цитируют РИА Новости. По его словам это произойдет благодаря вычету для семей с детьми.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что при формировании налоговой системы речь должны быть предусмотрены дополнительные меры поддержки семей с детьми, имеющих невысокие доходы. В частности, если в семье с двумя и более детьми среднедушевой доход на члена семьи не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, то для таких граждан будет предусмотрен налоговый вычет. Иными словами, такие семьи будут платить НДФЛ лишь в 6 процентов.

По информации Минфина, таким налоговым «кешбэком» смогут воспользоваться почти половина из числа всех семей с двумя и более детьми. Министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что подавляющего большинства россиян налоговые изменения не коснутся, а в выигрыше окажутся семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы.

В свою очередь Егоров пообещал, что в 2025 году его ведомство будет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме. По его словам, гражданам не придется подавать заявление и налоговую декларацию для получения вышеуказанной услуги. Сегодня россиянам в упрощенном режиме доступны инвестиционный и имущественный вычеты.

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