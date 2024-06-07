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14:22, 7 июня 2024Спорт

Назван лучший вратарь в мире

FourFourTwo назвало вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера лучшим голкипером в мире

Фото: Andrew Boyers / Reuters

FourFourTwo опубликовало список лучших голкиперов мира. Он доступен на сайте издания.

Лучшим голкипером назван Алисон Бекер из «Ливерпуля». Также в тройку вошли Эдерсон («Манчестер Сити») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Кроме того, в десятку лучших попали Майк Меньян («Милан»), Мануэль Нойер («Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Ян Облак («Атлетико»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Зоммер («Интер») и Тибо Куртуа («Реал»). Российские вратари в список не вошли.

Ранее был составлен список самых ненавистных людей в истории футбола. Возглавил антирейтинг бывший полузащитник английского «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.

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      Дарья Коршунова
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