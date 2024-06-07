Названы неожиданные причины появления сильного ПМС

Предменструальный синдром (ПМС) может доставлять сильный дискомфорт, вызывая экстремальные эмоциональные и физиологические симптомы. Причины его появления назвала эксперт по женскому здоровью Нагам Яссер в беседе с Daily Mail.

Яссер отметила, что ПМС принято считать чем-то несерьезным, однако у некоторых женщин это состояние вызывает сильнейшие перепады настроения, тревогу, навязчивые мысли и признаки депрессии. Помимо этого, по словам эксперта, появляются изнурительные физиологические симптомы: усталость, бессонница, болезненность груди, боль в мышцах и суставах, головная боль, а также вздутие живота.

Специалист отметила, что причины сильного ПМС полностью не изучены. По ее словам, недавние исследования показали, что это состояние связано с повышенной чувствительностью к нормальным гормональным изменениям, которые происходят во время ежемесячного менструального цикла. Кроме того, есть и другие предполагаемые причины предменструального расстройства. По словам Яссер, они включают наследственность, курение, травмы и стресс.

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