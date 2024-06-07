Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:03, 7 июня 2024Наука и техника

Обнаружена странная планета-феникс

The Astronomical Journal: обнаружена сохраняющая свою атмосферу планета-феникс

Изображение: Roberto Molar Candanosa / Johns Hopkins University / phys.org

Ученые Университета Джонса Хопкинса открыли странную экзопланету TIC365102760 b, прозванную «Фениксом», которая умудряется сохранить свою атмосферу несмотря на интенсивное излучение родительской звезды. Об этом сообщается в журнале The Astronomical Journal.

Планету удалось обнаружить благодаря методу, специально разработанному для точной обработки данных с космического телескопа НАСА TESS и отфильтровки нежелательного света во время прохождения объекта на фоне диска звезды. Данные были дополнены измерениями с обсерватории Кека на вулкане Мауна-Кеа на Гавайях.

Планета TIC365102760 b относится к редкой категории так называемых горячих нептунов, которые по массе и размерам сопоставимы с Нептуном в Солнечной системе, но располагаются намного ближе к своим звездам и имеют высокую температуру. Считается, что в результате воздействия звездного ветра они быстро теряют атмосферы, и остается голое ядро — скалистый объект, относимый астрономами к суперземлям.

«Феникс» в 6,2 раза больше Земли, совершает оборот вокруг звезды каждые 4,2 дня и находится примерно в шесть раз ближе к ней, чем Меркурий к Солнцу. Из-за раздувания газовой оболочки она имеет низкую плотность и демонстрирует удивительную способность удерживать атмосферу, несмотря на близость к красному гиганту, излучающему мощную радиацию. Эта уникальная особенность ставит под сомнение существующие теории о старении и гибели планет в экстремальных условиях.

Предполагается, что процесс утраты атмосферы у TIC365102760 b почему-то происходит медленнее, чем ожидалось. Плотность планеты в 60 раз ниже, чем у самых плотных из известных горячих нептунов, и предполагается, что планета не проживет более 100 миллионов лет.

По словам авторов, открытие поможет лучше понять эволюцию атмосфер планет Солнечной системы, в том числе Земли, и может изменить нынешние представления о поздних стадиях развития планетарных систем. Ученые планируют продолжать исследования, чтобы найти больше редких «пухлых» миров и изучить их свойства.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Убит зампред движения «Зов народа», которое жаловалось на «голую вечеринку» и российских артистов. Что об этом известно?

      Оценена возможность возобновления работы карт «Мир» в двух странах

      «АвтоВАЗ» допустил появление электрических Lada

      В Киеве ухудшилась ситуация с электричеством

      В Луганске при обстреле ВСУ пострадали 22 человека

      Орбан призвал «не дергать русских за усы»

      Женщина списала симптомы неизлечимого рака на боли в спине из-за плохой осанки

      Почти все российские школьники оказались неспособны нормально объясняться

      Прокуратура вернула в собственность России 100 предприятий на триллион рублей

      В России ответили на планы США принять агрессивную стратегию по ядерному оружию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше