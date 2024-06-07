Обнаружена странная планета-феникс

The Astronomical Journal: обнаружена сохраняющая свою атмосферу планета-феникс

Ученые Университета Джонса Хопкинса открыли странную экзопланету TIC365102760 b, прозванную «Фениксом», которая умудряется сохранить свою атмосферу несмотря на интенсивное излучение родительской звезды. Об этом сообщается в журнале The Astronomical Journal.

Планету удалось обнаружить благодаря методу, специально разработанному для точной обработки данных с космического телескопа НАСА TESS и отфильтровки нежелательного света во время прохождения объекта на фоне диска звезды. Данные были дополнены измерениями с обсерватории Кека на вулкане Мауна-Кеа на Гавайях.

Планета TIC365102760 b относится к редкой категории так называемых горячих нептунов, которые по массе и размерам сопоставимы с Нептуном в Солнечной системе, но располагаются намного ближе к своим звездам и имеют высокую температуру. Считается, что в результате воздействия звездного ветра они быстро теряют атмосферы, и остается голое ядро — скалистый объект, относимый астрономами к суперземлям.

«Феникс» в 6,2 раза больше Земли, совершает оборот вокруг звезды каждые 4,2 дня и находится примерно в шесть раз ближе к ней, чем Меркурий к Солнцу. Из-за раздувания газовой оболочки она имеет низкую плотность и демонстрирует удивительную способность удерживать атмосферу, несмотря на близость к красному гиганту, излучающему мощную радиацию. Эта уникальная особенность ставит под сомнение существующие теории о старении и гибели планет в экстремальных условиях.

Предполагается, что процесс утраты атмосферы у TIC365102760 b почему-то происходит медленнее, чем ожидалось. Плотность планеты в 60 раз ниже, чем у самых плотных из известных горячих нептунов, и предполагается, что планета не проживет более 100 миллионов лет.

По словам авторов, открытие поможет лучше понять эволюцию атмосфер планет Солнечной системы, в том числе Земли, и может изменить нынешние представления о поздних стадиях развития планетарных систем. Ученые планируют продолжать исследования, чтобы найти больше редких «пухлых» миров и изучить их свойства.