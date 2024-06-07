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10:57, 7 июня 2024Экономика

Одного из богатейших людей Польши нашли мертвым

Wirtualna Polska: пропавшего бизнесмена Ежи Кржановского нашли мертвым

Фото: Doris Heimann / dpa / Globallookpress.com

Пропавшего бизнесмена Ежи Кржановского нашли мертвым. О смерти одного из богатейших людей Польши сообщает Wirtualna Polska.

По словам пресс-офицера полиции города Кросно Павла Бужиньского, бизнесмена обнаружили неподалеку от его дома. Возможной причиной смерти называют обширный инфаркт. Тело Кржановского передали на вскрытие.

54-летний бизнесмен вышел на прогулку утром четверга, 6 июня. Спустя несколько часов о его пропаже заявили родственники. Поиск Кржановского вели с помощью дронов и служебных собак, вначале стражи порядка обнаружили телефон, а около часу ночи и тело бизнесмена. Как сообщает издание, оно было найдено в полях, недалеко от его места жительства, возле лесного комплекса Дубина.

В 1992 году Кржановский вместе с братом Адамом основал мебельную компанию «Новый стиль» (Nowy Styl), ставшую одним из самых известных производителей в Европе. Сейчас она поставляет свои товары в 70 стран мира, выручка за 2023 год составила порядка 310 миллионов евро.

Ранее стало известно о пропаже немецкого бизнесмена Ральфа Новака, которого в России приговорили к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar. Он пытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве, но после переговоров с дипломатами покинул территорию дипмисии. По словам адвоката Новака, после приговора немец «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

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      Вячеслав Агапов
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