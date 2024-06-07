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11:48, 7 июня 2024Спорт

Олимпийские кольца установили на Эйфелевой башне

Олимпийские кольца установили на Эйфелевой башне за 50 дней до Игр-2024 в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года установили олимпийские кольца на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Reuters.

Символ был установлен за 50 дней до старта Игр в Париже. Конструкция размером 29 на 13 метров, изготовленная из переработанной стали, расположена на южной стороне архитектурного памятника.

Ранее были представлены медали Олимпийских игр-2024. Награды всех достоинств содержат в себе металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.

Летние олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на соревнованиях в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе.

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