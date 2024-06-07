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19:59, 7 июня 2024Силовые структуры

Российский подполковник скрыл преступление друга и стал фигурантом дела

В КЧР задержали начальника уголовного розыска по делу о превышении полномочий

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской республике (КЧР) задержали начальника уголовного розыска, заподозренного в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, речь идет о подполковнике полиции Александре Касиче, который помог своему другу, пригрозившему огнестрельным оружием оппоненту во время перепалки. Мужчину ждали в республиканском управлении следственного комитета (СК), но тот позвонил знакомому сыщику, и Касич принялся улаживать ситуацию. В результате все было оформлено как будто друг полицейского явился к нему и сдал свое оружие.

Теперь в отношении полицейского расследуется уголовное дело, а его друг объявлен в международный розыск.

Ранее 7 июня сообщалось, что на слушаниях в Центральном районном суде Красноярска прокурор в ходе прений сторон запросил наказание в виде 18 лет лишения свободы для бывшего замначальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаила Привалихина.

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