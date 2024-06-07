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07:33, 7 июня 2024Путешествия

Пассажир самолета совершил сексуальное преступление на борту и сорвал рейс

Фото: Scott Heppell / AP

Пассажир самолета авиакомпании Jet2 совершил сексуальное преступление на борту и сорвал рейс. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе из Эдинбурга на Ибицу. Источники таблоида не уточняют, что именно сделал дебошир, однако известно, что в результате кому-то из пассажиров понадобилась медицинская помощь. Капитан воздушного судна принял решение перенаправить рейс в Бристоль.

После приземления дебошира арестовали. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее пассажир ирландской авиакомпании Ryanair напился во время полета и домогался 16-летней попутчицы. Суд решил, что мужчина не заслуживает тюремного заключения, и приговорил его к условному сроку.

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