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21:28, 7 июня 2024Мир

Песков объяснил разницу между нынешней ситуацией в мире и Карибским кризисом

Песков: нынешнюю ситуацию в мире нельзя сравнить с Карибским кризисом
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Нынешнюю ситуацию в мире нельзя сравнить с Карибским кризисом. Тогда биполярная система была устойчивой, а сейчас все трещит по швам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Карибский кризис — это была кризисная ситуация, форм-мажорная ситуация двух устойчивых систем, биполярного мира, который в то время не трещал по швам. Сейчас нет устойчивых платформ, сейчас все трещит по швам, все меняется», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Штаты — это гигантская экономическая сила и самое большое военное государство, но страна постепенно теряет свои лидирующие позиции, «частично за счет того, что сами рубят сук, на котором сидят».

Также представитель Кремля ранее заявил, что правящие элиты в Соединенных Штатах считают нынешний момент историческим шансом на уничтожение России, так как они постепенно утрачивают свое лидерство в мире.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Запад провоцирует Россию на ядерную эскалацию посредством нагнетания риторики по данному вопросу. При этом он подчеркнул, что в итоге подобные действия лишь заканчиваются напряжением самого Запада и его правящих элит.

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      Марина Совина
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