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18:17, 7 июня 2024Бывший СССР

Путин назвал поставленное Вашингтоном условие Киеву по мобилизации

Путин: Киев будет снижать мобилизационный возраст по требованию Вашингтона

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Киев будет снижать мобилизационный возраст — такое условие поставил Вашингтон. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, согласно которому возраст призыва на службу снизился до 25 лет.

«Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условие продолжения поддержки — снижение уровня мобилизации по возрасту. 25, 23 года, 20 лет, а может быть, сразу 18 лет», — заявил Путин.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил, что, по его мнению, США давят на Киев по вопросу снижения мобилизационного возраста, чтобы сделать Зеленского еще более непопулярным и сместить.

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      Алевтина Запольская
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