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15:59, 7 июня 2024Экономика

Путин поставил задачу нарастить несырьевой экспорт

Путин: к 2030 году несырьевой экспорт России должен вырасти на две трети

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Несырьевой экспорт России к 2030 году должен вырасти на две трети. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы государства, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли вопреки западным санкциям. Сейчас три четверти товарооборота приходится на долю дружественных стран. За последнее время экономические отношения с Азией усилились на 60, с Африкой — на 69, а с Латинской Америкой — на 42 процента.

«Речь не просто об увеличении экспортных поставок в тоннах, кубометрах, единицах готовой продукции, а о товарах высоких переделов. И не только выходе российских компаний на новые глобальные рынки. Все это важно, но этого недостаточно. Россия готова предлагать другим странам полноформатное технологическое партнерство полного цикла», — объяснил он.

Для освоения новых рынков потребуется развитие транспортных связей, в частности, модернизации Восточного полигона железных дорог. К 2030 году его провозная способность должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032-му — до 270 миллионов тонн, пообещал президент.

За последние десять лет товарооборот России с Евросоюзом упал в четыре раза. В первом квартале 2024 года он уменьшился до 17,8 миллиарда евро. При этом объем торговли со странами сообщества сократился неравномерно — например, в случае с Финляндией и Швецией показатель за указанный период снизился в 11 и 10 раз соответственно, а с Венгрией — только на 17,8 процента.

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      Вячеслав Агапов
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