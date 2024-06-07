Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:14, 7 июня 2024Бывший СССР

Путин выразил уверенность в замене Зеленского

Путин: все нынешнее руководство Украины в конечном итоге заменят

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин вновь выразил уверенность в замене всего руководства Украины, включая президента страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Путин прокомментировал возможное дальнейшее снижение мобилизационного возраста на Украине. По его словам, украинское руководство может принимать любые меры, так как его в конечном итоге заменят.

«Я уже говорил об этом неоднократно», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин вновь заявил, что исполнительные органы власти на Украине утратили свою легитимность. Он подчеркнул, что об этом свидетельствует «даже предварительный беглый анализ законодательства».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал два условия переговоров о мире с Украиной

      В США оценили сроки начала пилотируемых полетов Starship

      В США заявили о подрыве мирового господства из-за собственных ошибок

      Российская блогерша показала страшные последствия удаления филлера из губ

      Путин порассуждал о «неквасном» патриотизме

      Известного телеведущего отстранили от работы за неподобающее поведение

      Байден заявил о поддержке солдатами Второй мировой политики США против России

      Путин заявил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики

      В ООН назвали украинский план урегулирования конфликта «формулой войны»

      Путин назвал десять структурных изменений в экономике России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше