Путин выразил уверенность в замене Зеленского

Путин: все нынешнее руководство Украины в конечном итоге заменят

Президент России Владимир Путин вновь выразил уверенность в замене всего руководства Украины, включая президента страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Путин прокомментировал возможное дальнейшее снижение мобилизационного возраста на Украине. По его словам, украинское руководство может принимать любые меры, так как его в конечном итоге заменят.

«Я уже говорил об этом неоднократно», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин вновь заявил, что исполнительные органы власти на Украине утратили свою легитимность. Он подчеркнул, что об этом свидетельствует «даже предварительный беглый анализ законодательства».