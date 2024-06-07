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16:20, 7 июня 2024Экономика

Путин заявил о привязке МРОТ к медианной зарплате россиян

Путин: МРОТ с 2025 года составит 48 % медианной зарплаты россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ), привязанный к медианной зарплате россиян, будет составлять 48 процентов от этого показателя, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Таким образом, сумма минимального размера оплаты труда, которая, как отметил глава государства, уже превышает в стране размер прожиточного минимума, поднимется выше отметки в 22 тысячи рублей.

С 1 января текущего года МРОТ составляет в России 19 242 рубля. При принятии соответствующего закона было предусмотрено увеличение соотношения МРОТ и медианной зарплаты с 42 процентов, намеченное на 2025 год.

Также в апреле Путин поручил правительству опережающими темпами повышать МРОТ, чтобы показатель достиг к 2030 году отметки в 35 тысяч рублей.

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      Дмитрий Воронин
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