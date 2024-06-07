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13:00, 7 июня 2024Наука и техника

Раскрыта тайна корабельных червей

Внутри корабельных червей обнаружили расщепляющих древесину симбионтов

Фото: 2Dvisualize / Shutterstock / Fotodom

Ученые раскрыли тайну того, как корабельным червям удается разрушать твердую древесину, обнаружив внутри них симбиотические микроорганизмы. Результаты исследования, проведенного учеными Массачусетского университета в Амхерсте и Плимутского университета, опубликованы в журнале International Biodeterioration and Biodegradation.

Корабельные черви или терединиды являются семейством морских двустворчатых моллюсков, которые способны протачивать ходы в древесине. Известно, что животные, способные переваривать лигнин (например, термиты), делают это благодаря содержащимся в кишечнике симбиотическим микроорганизмам. Однако долгое время считалось, что пищеварительный тракт корабельных червей практически стерильный.

В новой работе исследователи вновь изучили кишечник терединид, используя методы культивирования, метагеномного анализа и генетической зондовой микроскопии (FISH-зондовой микроскопии).

Оказалось, что в пищеварительный тракт этих животных встроен особый орган, называемый тифлозолем, где живет популяция симбиотических микробов Alteromonas, выделяющих ферменты для расщепления лигнина — соединения, отвечающего за отвердевание древесины.

Тифлозолем также обладают другие виды животных, в том числе другие моллюски, дождевые черви и личинки лягушек. Открытие позволяет предположить, что они также обладают популяциями уникальных микроорганизмов-симбионтов.

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      Александр Еникеев
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