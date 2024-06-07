Раскрыта тайна корабельных червей

Внутри корабельных червей обнаружили расщепляющих древесину симбионтов

Ученые раскрыли тайну того, как корабельным червям удается разрушать твердую древесину, обнаружив внутри них симбиотические микроорганизмы. Результаты исследования, проведенного учеными Массачусетского университета в Амхерсте и Плимутского университета, опубликованы в журнале International Biodeterioration and Biodegradation.

Корабельные черви или терединиды являются семейством морских двустворчатых моллюсков, которые способны протачивать ходы в древесине. Известно, что животные, способные переваривать лигнин (например, термиты), делают это благодаря содержащимся в кишечнике симбиотическим микроорганизмам. Однако долгое время считалось, что пищеварительный тракт корабельных червей практически стерильный.

В новой работе исследователи вновь изучили кишечник терединид, используя методы культивирования, метагеномного анализа и генетической зондовой микроскопии (FISH-зондовой микроскопии).

Оказалось, что в пищеварительный тракт этих животных встроен особый орган, называемый тифлозолем, где живет популяция симбиотических микробов Alteromonas, выделяющих ферменты для расщепления лигнина — соединения, отвечающего за отвердевание древесины.

Тифлозолем также обладают другие виды животных, в том числе другие моллюски, дождевые черви и личинки лягушек. Открытие позволяет предположить, что они также обладают популяциями уникальных микроорганизмов-симбионтов.