Российская блогерша раскрыла многомиллионные ежемесячные суммы трат на жизнь

Блогер Карина Нигай рассказала, что тратит на жизнь 7 миллионов рублей в месяц

Российский блогер-миллионник Карина Нигай раскрыла ежемесячные суммы трат на жизнь. Ее интервью в шоу «Директ» доступно на YouTube-канале Super.

31-летняя инфлюэнсерша рассказала, что каждый месяц для комфортной жизни ей требуется около шести-семи миллионов рублей. Она уточнила, что деньги тратит не только на себя, но и на семью, в том числе на сына и родителей. Кроме того, звезда подчеркнула, что регулярно оплачивает дорогостоящие путешествия.

В мае Нигай вышла на публику в бюстгальтере и была раскритикована в сети. Блогерша посетила церемонию вручения премии RU TV в сшитой из нескольких слоев ткани асимметричной юбке и нижнем белье на тонких бретелях.