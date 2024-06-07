Собиравшему в Москве военные данные о России французу предъявлено обвинение

СК предъявил обвинение французу, собиравшему в Москве военные данные о России

Следователь предъявил обвинение гражданину Франции, собиравшему в Москве военные данные о России и впоследствии задержанному. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России.



Иностранцу вменяется статья 330.1 УК РФ («Злостное уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента»). Следствие обратится в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об избрании ему меры пресечения.



По данным следствия, француз нескольких лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов, занимался целенаправленным сбором сведений о военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности государства. Иностранец неоднократно приезжал в страну и встречался с россиянами.

Речь идет о Лоране Винатье 1976 года рождения, который работал в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Он в качестве консультанта занимался евразийскими вопросами после переворота на Украине в феврале 2014 года, а прежде в его ведении был конфликт в Чечне. В швейцарском центре подтвердили задержание своего сотрудника.

Силовики задержали француза днем 6 июня в ресторане.