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14:13, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Сообщение о падении обломков российской ракеты ПВО в Луганске не подтвердилось

Сообщение о падении обломков ракеты ПВО ВС РФ в Луганске не нашло подтверждения

Кадр: МЧС России

Украинский Telegram-канал «Луганщина оперативна» в пятницу, 7 июня, заявил, что на жилые дома в Луганске якобы массово упали обломки российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Однако данное сообщение не нашло реального подтверждения.

К посту были прикреплены две видеозаписи — на кадрах видны разрушенные жилые дома, многочисленные обломки снарядов, а также окровавленный пострадавший, лежащий на земле.

В действительности Луганск был атакован со стороны Вооруженных сил Украины — днем по городу был нанесен массированный ракетный удар, о чем официально доложил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Согласно предварительным данным, по населенному пункту было выпущено несколько ракет. «Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. Но, к сожалению, часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру», — рассказал руководитель региона. Кроме того, в одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд — под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. Также известно о более 20 пострадавших местных жителях. Позднее Минобороны России уточнило, что атака была осуществлена пятью дальнобойными ракетами АТАСМS.

Более того, если изучить другие распространившиеся в сети видео очевидцев, можно рассмотреть, как срабатывает предположительно кассетная боевая часть ракеты, а затем в воздухе над городом рассыпаются поражающие элементы — что также свидетельствует о ракетном ударе. Некоторые жители делились и снимками обнаруженных в городе частей ракет.

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Наконец, на всех тиражируемых роликах отсутствуют типичные признаки работы систем ПВО. К примеру, на кадрах 2022 года из Белгородской области был виден белый дымный след — неслучайно следы ПВО нередко путают с инверсионными следами, оставляемыми в небе воздушными судами. Вдобавок отличить работу ПВО можно по звуку и его источнику. «Взрыв слышно не на земле, а в воздухе, на уровне крыш многоэтажек. При этом звук сработавшей ракеты ПВО обычно отдается эхом далеко от места взрыва и напоминает выстрел фейерверка или гигантской петарды. Для сравнения, крылатая ракета летит с характерным свистом и шорохом, услышав который, стоит поспешить и спрятаться в бомбоубежище», — пишут авторы «Секрета фирмы».

Также о ракетном ударе может свидетельствовать характер повреждений построек — в частности, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее отмечал, что для работы ПВО типичны снесенные углы домов на уровне средних и верхних этажей.

Утверждения о том, что на жилые дома в Луганске массово упали обломки российских средств ПВО, получили распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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