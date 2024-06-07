В Китае запустили самую большую электростанцию в мире

В КНР ввели в эксплуатацию самую крупную солнечную электростанцию в мире

В Китае ввели в эксплуатацию самую крупную солнечную электростанцию (СЭС) в мире, сообщает Reuters.

СЭС принадлежит национальной энергетической компании КНР Power China. Мощность станции — 3,5 гигаватта, что позволит обеспечить энергией более трех миллионов домохозяйств. Светочувствительные солнечные панели покрывают более 800 квадратных километров площади станции.

СЭС начали строить в августе 2023 года в пустынной части Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая на северо-западе страны. В настоящее время к энергосетям подключен участок мощностью 1,5 гигаватта. Когда станцию полностью подключат к сетям, среднегодовая выработка энергии в регионе превысит шесть миллиардов киловатт-часов. Мощности станции хватило бы, чтобы обеспечить ею небольшое государство, например, Люксембург.

Ожидается, что СЭС сократит потребление угля на два миллиона тонн, что уменьшит выбросы в атмосферу углекислого газа, сажи и оксидов азота.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе заявило, что Китай может сыграть ключевую роль в достижении климатических целей Организации Объединенных Наций (ООН). В 2023 году в стране установили возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общим объемом мощностей составил в 510 гигаватт.