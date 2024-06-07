Среда обитания
Все
09:11, 7 июня 2024Среда обитания

В Китае запустили самую большую электростанцию в мире

В КНР ввели в эксплуатацию самую крупную солнечную электростанцию в мире

Фото: Stringer / Reuters

В Китае ввели в эксплуатацию самую крупную солнечную электростанцию (СЭС) в мире, сообщает Reuters.

СЭС принадлежит национальной энергетической компании КНР Power China. Мощность станции — 3,5 гигаватта, что позволит обеспечить энергией более трех миллионов домохозяйств. Светочувствительные солнечные панели покрывают более 800 квадратных километров площади станции.

СЭС начали строить в августе 2023 года в пустынной части Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая на северо-западе страны. В настоящее время к энергосетям подключен участок мощностью 1,5 гигаватта. Когда станцию полностью подключат к сетям, среднегодовая выработка энергии в регионе превысит шесть миллиардов киловатт-часов. Мощности станции хватило бы, чтобы обеспечить ею небольшое государство, например, Люксембург.

Ожидается, что СЭС сократит потребление угля на два миллиона тонн, что уменьшит выбросы в атмосферу углекислого газа, сажи и оксидов азота.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе заявило, что Китай может сыграть ключевую роль в достижении климатических целей Организации Объединенных Наций (ООН). В 2023 году в стране установили возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общим объемом мощностей составил в 510 гигаватт.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Турция приостановит импорт российской пшеницы с 21 июня. Анкара была в лидерах по покупке зерна

      Байден отверг идею Макрона по отправке западных инструкторов на Украину

      Додик раскрыл план Запада по расчленению России

      Мигранта задержали за изнасилование российской пенсионерки

      Гуцул опровергла обсуждение с Россией милитаризации Гагаузии

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      В аэропорту одного российского города произошла массовая задержка рейсов

      Нетаньяху выступит перед Конгрессом США

      Кендалл Дженнер снялась в бикини

      В Подмосковье наркодилеры на велосипедах открыли стрельбу по полицейским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше