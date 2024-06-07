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14:23, 7 июня 2024Ценности

Стилист призвал россиянок носить вязаные носки вместо обуви

Стилист Алеко Надирян назвал вязаные носки трендовыми летом и осенью 2024 года

Фото: Thought Catalog / Unsplash

Звездный стилист Алеко Надирян назвал трендовую вещь на лето и осень 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Так, эксперт призвал россиянок носить вязаные носки вместо обуви. «Тот случай, когда уже не надо заставлять носить носки, которые связала бабуля. Вслед за Рианной, которая недавно вышла в вязаных ботинках Bottega Veneta за 400 тысяч рублей, некоторые инфлюэнсеры также экспериментируют с трикотажем на ногах в lifestyle-образах», — рассказал он.

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Свои слова стилист проиллюстрировал снимками моделей, которые надели упомянутые изделия. Так, женщины надели красные, черные и цветные вязаные носки, сочетая их с брюками, джинсами или спортивными штанами. «Для лета, наверное, жарковато, но для осени берем на заметку?» — поинтересовался Надирян у подписчиков.

Ранее гостью обругали в сети за желание пойти на свадьбу в неподходящем наряде. Женщина предстала в черной майке, розовом жакете, темных джинсах с разрезами на коленях и прозрачных босоножках.

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      Екатерина Ештокина
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