Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что судьба Владимира Зеленского после потери им легитимности предрешена. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.
«Я бы не исключал такого развития событий, потому что Зеленский полностью зависим, и сейчас более уязвим. По сути, его нынешнее состояние держится просто на решении или нерешении Запада», — считает Пушилин. Он допустил, что на украинского лидера «спишут все непопулярные решения».
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков предрек, что Владимир Зеленский превратится во врага собственных граждан из-за решений по мобилизации. Он также рассказал, что Запад будет убирать Зеленского. Песков утверждает, что украинского президента будут ждать перспективы, «не связанные с должностью главы государства».