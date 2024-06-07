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06:02, 7 июня 2024Бывший СССР

Пушилин счел судьбу Зеленского предрешенной

Пушилин заявил, что судьба Зеленского после потери им легитимности предрешена
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что судьба Владимира Зеленского после потери им легитимности предрешена. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

«Я бы не исключал такого развития событий, потому что Зеленский полностью зависим, и сейчас более уязвим. По сути, его нынешнее состояние держится просто на решении или нерешении Запада», — считает Пушилин. Он допустил, что на украинского лидера «спишут все непопулярные решения».

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков предрек, что Владимир Зеленский превратится во врага собственных граждан из-за решений по мобилизации. Он также рассказал, что Запад будет убирать Зеленского. Песков утверждает, что украинского президента будут ждать перспективы, «не связанные с должностью главы государства».

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      Марина Совина
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