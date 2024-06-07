Пушилин заявил, что судьба Зеленского после потери им легитимности предрешена

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что судьба Владимира Зеленского после потери им легитимности предрешена. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

«Я бы не исключал такого развития событий, потому что Зеленский полностью зависим, и сейчас более уязвим. По сути, его нынешнее состояние держится просто на решении или нерешении Запада», — считает Пушилин. Он допустил, что на украинского лидера «спишут все непопулярные решения».

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков предрек, что Владимир Зеленский превратится во врага собственных граждан из-за решений по мобилизации. Он также рассказал, что Запад будет убирать Зеленского. Песков утверждает, что украинского президента будут ждать перспективы, «не связанные с должностью главы государства».