В Госдуме отреагировали на слова Додика о планах Запада разделить Россию

Депутат Журова исключила возможность разделения России из-за действий Запада

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала слова президента Республики Сербской Милорада Додика о возможных планах Запада разделить Россию на пять частей по примеру Югославии. В беседе с «Лентой.ру» депутат исключила возможность сценария разделения РФ из-за действий западных стран.

Ранее Додик заявил, что у Запада был план разделить Россию на пять отдельных частей по примеру Югославии, но у них, по его словам, ничего не вышло.

«Думаю, этот план появился не сейчас, и до этого были такие планы: та же чеченская кампания тоже должна была принести какой-то результат. Не просто так это все финансировалось Западом, были признаки того, что уже тогда начинались попытки. Сейчас отчасти Украина используется для этих целей, но все равно сценария Югославии не получится, потому что мы более суверенные и более независимые, в том числе с точки зрения энергетики», — сказала Журова.

Если бы мы были зависимы от чьих-то ресурсов, нас бы уже давно поделили, а так это невозможно. Поэтому мы останемся самобытными и уникальными, даже если это кому-то не нравится Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

7 июня Додик также сообщил, что референдум о независимости Республики Сербской состоится, его даты будут определены позже. По словам президента республики, подготовка к референдуму и его согласование «требуют времени». При этом он выразил уверенность, что в настоящее время уже существует «достаточно исторической, в целом цивилизационной зрелости и понимания, что это должно произойти и произойдет».

С 24 марта по 10 июня 1999 года силы НАТО осуществляли бомбардировки территории Югославии без одобрения ООН. Одним из итогов этой кампании стало фактическое отделение Косово от Сербии. Российская сторона продолжает осуждать действия альянса.