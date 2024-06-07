Тренер назвал лучшие упражнения для широких плеч

Фитнес-тренер Эллиот Бартон назвал лучшие упражнения для широких плеч. Его слова приводит Men Today.

Сначала эксперт рекомендовал выполнить жим сидя на плечи. Следующим упражнением станут махи одной рукой вбок, для чего нужно держать руку, участвующую в упражнении, немного согнутой в локте.

Далее Бартон рекомендовал делать жим сидя одной рукой. После этого нужно выполнить подъем гантелей из-под колена, для чего необходимо держать ноги вместе, а в крайней точке соединить лопатки. Последним упражнением станет подъем одной гантели вбок.

Ранее пятикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» Крис Бамстед назвал лучшие упражнения для рельефного тела. Он посоветовал выполнять жим на плечи в тренажере, отведение одной руки в сторону на нижнем блоке стоя и тягу троса в блоке снизу вверх.