«Мистер Олимпия» назвал лучшие упражнения для рельефного тела
Пятикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» Крис Бамстед назвал лучшие упражнения для рельефного тела. Его слова приводит Men Today.
Первым Бамстед посоветовал выполнять жим на плечи в тренажере. Он предложил делать несколько разминочных подходов с легким весом, чтобы разогнать кровь в мышцах и подготовить их к основной тренировке. Следующими упражнениями стали боковой подъем и жим на плечи на скамье.
После этого бодибилдер рекомендовал отведение одной руки в сторону на нижнем блоке стоя. Далее следует выполнить тягу троса в блоке снизу вверх. Закончить тренировку стоит обратной бабочкой, при которой необходимо разводить руки в тренажере.
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