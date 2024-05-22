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07:52, 22 мая 2024Спорт

«Мистер Олимпия» назвал лучшие упражнения для рельефного тела

Фото: @cbum

Пятикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» Крис Бамстед назвал лучшие упражнения для рельефного тела. Его слова приводит Men Today.

Первым Бамстед посоветовал выполнять жим на плечи в тренажере. Он предложил делать несколько разминочных подходов с легким весом, чтобы разогнать кровь в мышцах и подготовить их к основной тренировке. Следующими упражнениями стали боковой подъем и жим на плечи на скамье.

После этого бодибилдер рекомендовал отведение одной руки в сторону на нижнем блоке стоя. Далее следует выполнить тягу троса в блоке снизу вверх. Закончить тренировку стоит обратной бабочкой, при которой необходимо разводить руки в тренажере.

Ранее 90-летний бодибилдер Джим Аррингтон из Лос-Анджелеса раскрыл секрет поддержания формы. Аррингтон, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина-бодибилдер в мире, рассказал, что тратит на тренировки по два часа не менее двух раз в неделю.

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      Анастасия Борисова
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