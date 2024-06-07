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07:51, 7 июня 2024Спорт

Тренер назвал самые опасные упражнения во время тренировки

Фото: Improvisor / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Эндрю Гонсалес назвал самые опасные упражнения во время тренировки. Его слова приводит Men Today.

Первым в списке стали американские махи с гирями, которые могут вызвать чрезмерную нагрузку на плечи, поясницу и шею. Следующим упражнением были названы приседания в машине Смита, которые лишают человека дополнительного преимущества, поскольку следуют по прямой траектории.

Еще одним упражнением Гонсалес выбрал планку с отягощением, так как это может привести к ухудшению формы, например, покачиванию в пояснице. Также не рекомендуется выполнять приседания со штангой на плечах, поскольку они создают большую нагрузку на колени, бедра и поясницу и могут вызывать сильную боль и воспаление.

18 апреля фитнес-тренер Акулина Бахтурина назвала самые опасные упражнения в спортивном зале. В группу опасных Бахтурина отнесла те упражнения, которые провоцируют гипермобильность.

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      Анастасия Борисова
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