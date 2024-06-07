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08:59, 7 июня 2024Экономика

В Египте объяснили выгоду от вступления в БРИКС

В Египте связали вступление в БРИКС с упрощением торговли со странами Африки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Укрепление сотрудничества Египта со странами БРИКС позволит организации упростить торговлю и с другими странами Африки. Об этом РИА Новости рассказала министр планирования и экономического развития республики Хала ас-Саид.

Она отметила, что Египет может оказаться для БРИКС очень важным партнером, поскольку обладает выгодным географическим положением и объемом соглашений о свободной торговле. «Он станет проходом и вратами в африканские страны», — сказала министр. Ас-Саид также выразила надежду на большее взаимодействие со странами БРИКС для упрощения инвестиций и стимулирования внешней торговли.

Ранее стало известно, что доля стран БРИКС в мировой экономике в прошлом году выросла с 31 до 35 процентов глобального ВВП по паритету покупательной способности. По этому показателю объединение обогнало страны «Большой семерки».

Египет стал членом БРИКС в январе 2024 года, вместе с ним в организацию вошли Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

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      Марина Совина
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