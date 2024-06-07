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12:21, 7 июня 2024Бывший СССР

В Грузии назвали несерьезными санкции США

Генсек правящей партии Грузии Каладзе назвал несерьезными санкции США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе назвал несерьезными санкции США. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что никто не боится санкций США. «Все это несерьезно. (…) Для кого-то запрет на поездки куда-нибудь представляет проблему. Для меня это не имеет особой важности, когда речь идет о родине», — сказал мэр города.

Ранее Каладзе заявил, что власти Грузии, приняв закон об иноагентах, не заслуживают введения персональных санкций. По его словам, принятие законов, действующих в интересах государства и проживающих в стране людей, является прямой обязанностью правящей партии.

4 июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США из-за закона об иноагентах.

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      Кристина Есикова
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