В Грузии назвали несерьезными санкции США

Генсек правящей партии Грузии Каладзе назвал несерьезными санкции США

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе назвал несерьезными санкции США. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что никто не боится санкций США. «Все это несерьезно. (…) Для кого-то запрет на поездки куда-нибудь представляет проблему. Для меня это не имеет особой важности, когда речь идет о родине», — сказал мэр города.

Ранее Каладзе заявил, что власти Грузии, приняв закон об иноагентах, не заслуживают введения персональных санкций. По его словам, принятие законов, действующих в интересах государства и проживающих в стране людей, является прямой обязанностью правящей партии.

4 июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США из-за закона об иноагентах.