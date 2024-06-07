В Киеве понадеялись на начало переговоров о присоединении Украины к ЕС в июне

Премьер Украины Шмыгаль понадеялся на начало переговоров о членстве в ЕС в июне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале выразил надежду, что переговоры о присоединении страны к Европейскому союзу (ЕС) начнутся в июне.

«Мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг — начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце», — написал украинский премьер.

Он также поблагодарил ЕС за положительную оценку евроинтеграционного прогресса Украины. По его словам, народ страны каждый день «борется за право быть в кругу европейской семьи».

7 июня представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро заявила, что Украина выполнила все условия для вступления в Евросоюз. Она рекомендовала странам ЕС начать соответствующие переговоры. Пизонеро уточнила, что украинская сторона выполнила, в числе прочего, условие Будапешта по защите прав национальных меньшинств.