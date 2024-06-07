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02:22, 7 июня 2024Бывший СССР

В Киргизии назвали высадившего бойцов СВО таксиста жертвой

МИД Киргизии назвал жертвой таксиста, высадившего из машины бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

Посольство Киргизии в Москве дало свою оценку ситуации вокруг таксиста Аипбека Латипова, оказавшегося везти бойцов специальной военной операции (СВО) и высадившего их на МКАД. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Советник дипмиссии в Москве Манас Жолдошбеков заявил, что считает своего соотечественника жертвой. Он пообещал, что посольство будет биться за его права.

Ранее киргизский МИД направил официальную ноту в адрес Российского дипведомства с просьбой об объективном рассмотрении дела Латипова. После этого стало известно о прекращении дела, однако позднее адвокат таксиста эту информацию опроверг.

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