В Киргизии назвали высадившего бойцов СВО таксиста жертвой

МИД Киргизии назвал жертвой таксиста, высадившего из машины бойцов СВО

Посольство Киргизии в Москве дало свою оценку ситуации вокруг таксиста Аипбека Латипова, оказавшегося везти бойцов специальной военной операции (СВО) и высадившего их на МКАД. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Советник дипмиссии в Москве Манас Жолдошбеков заявил, что считает своего соотечественника жертвой. Он пообещал, что посольство будет биться за его права.

Ранее киргизский МИД направил официальную ноту в адрес Российского дипведомства с просьбой об объективном рассмотрении дела Латипова. После этого стало известно о прекращении дела, однако позднее адвокат таксиста эту информацию опроверг.