В Киргизии рассказали о ходе дела высадившего бойцов СВО таксиста

В России после ноты МИД Киргизии закрыли дело таксиста, высадившего бойцов СВО

Уголовное дело в отношении киргизского таксиста, высадившего бойцов специальной военной операции (СВО) в Москве на МКАД, прекращено. Об этом заявили в МИД Киргизии, сообщает ИА «Регнум».

Аипбек Латипов обратился в посольство Киргизии, и ему была оказана необходимая консульская правовая помощь. После этого Бишкек направил в МИД России ноту с просьбой об объективном и всестороннем рассмотрении уголовного дела. Дипломаты отметили, что дело было закрыто с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления».

Ранее Латипов рассказал, что отказался от заказа и высадил пассажиров, так как опасался за безопасность сделки. Он объяснил, что севшие к нему в такси мужчины были пьяны, а в ходе поездки они изменили способ оплаты на наличные.

По версии пассажиров такси, водителю не понравились их разговоры о боевых действиях и теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Латипов выбежал на проезжую часть и позвал на помощь двух таксистов — «таких же его собратьев», как выразился один из россиян.