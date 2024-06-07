В Кремле высказались об эпидемиологических ограничениях вокруг Путина

Песков: некоторые эпидемиологические ограничения вокруг Путина остаются

Некоторые эпидемиологические ограничения вокруг президента России Владимира Путина до сих пор сохраняются, чтобы беречь его от болезней. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Дело уже не в ковиде. Нужно ли в такой момент президенту болеть ОРВИ или гриппом? Лучше его беречь. То есть какие-то ограничения обязательно будут оставаться. Другое дело, что они не должны быть заградительными», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, эпидемиологические ограничения иногда доставляют дискомфорт сотрудникам администрации президента, однако большинство сотрудников солидарны с мнением, что большое число тестирований и ограничения работают и являются верным решением.

Песков рассказал, что сотрудники администрации главы государства иногда вынуждены пропускать мероприятия с участием Путина, так как их дети «приносят ОРВИ из школы», что выявляется в ходе тестирования. Официальный представитель Кремля добавил, что сам с таким несколько раз сталкивался.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что меры защиты Путина от вирусов принимаются и будут приниматься в будущем. По словам Пескова, прекращение пандемии не означает, что вирусы перестали распространяться.