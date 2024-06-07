В ЛНР раскрыли подробности удара по жилому району Луганска

Военная комендатура ЛНР: по Луганску били из западного оружия различного образца

Удар по жилому району Луганска нанесен оружием западного производства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на представителя военной комендатуры Луганской народной республики (ЛНР).

Чиновник прокомментировал ракетный удар ВСУ по кварталу Ватутина в Луганске. По его информации, в результате обстрела повреждено более трех жилых домов.

«Предварительно били западным вооружением различного образца», — рассказал сотрудник комендатуры ЛНР. В настоящий момент специалисты уточняют вид вооружения и количество пострадавших.

Ранее корреспондент «Ленты.ру» сообщил со ссылкой на работающих на месте сотрудников МЧС о повреждении несколько жилых домов в Луганске. Как рассказали спасатели, после атаки ВСУ повреждены три многоэтажных дома, включая 15-этажное здание.