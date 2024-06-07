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19:22, 7 июня 2024Мир

В НАТО заявили о неразумности приема Украины в альянс

Глава военного комитета Бауэр: прием Украины в НАТО является неразумным шагом

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Прием Украины на данном этапе является неразумным шагом, так как может активировать пятую статью устава альянса о коллективной обороне, которая вынудит все входящие страны участвовать в боевых действиях. Об этом заявил глава военного комитета адмирал Роб Бауэр в интервью для газеты The Washington Post (WP).

«Думаю, понятно, что решения о вступлении Украины в НАТО не будет, поскольку, в первую очередь, Украина находится в состоянии конфликта», — рассказал военный.

Он также добавил, что в случае полноценного вступления Киева, военный блок автоматически оказался бы в состоянии конфликта с Россией.

Ранее Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не видит угрозы применения Россией своего ядерного оружия. Он отметил, что в связи с эти фактом альянсу нет необходимости приводить в готовность свои силы.

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      Максим Габриелян
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