В России поддержали проект о регулировании маркетплейсов

Сенатор Кутепов: правительство поддержало проект о регулировании маркетплейсов

Правительство России поддержало законопроект об основах госрегулирования работы маркетплейсов. Об этом на ПМЭФ-2024 рассказал руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает ТАСС.

При этом итоговое решение будет принято на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, которое состоится 10 июня, уточнил сенатор. В этом же месяце проект планируется направить на первое чтение в Госдуме.

Внутри прописана установка условий и требований к договорам, которые собственник торговой площадки заключает с продавцом и владельцем ПВЗ. Важно, чтобы условия сотрудничества были четкими и прозрачными, рассказывали ранее инициаторы законопроекта.

Инициатива предусматривает разделение маркетплейсов на две группы: в зависимости от размера платформы и ее влияния на рынок. Для каждой группы предусмотрены свои требования.

Важно, чтобы регулирование отвечало особенностям цифровых площадок и принимало во внимание их отношения с предпринимателями, комментировал ранее эту тему управляющий директор Ozon Сергей Беляков. По словам директор по взаимодействию с органами государственной власти сервисов электронной коммерции «Яндекса» Дмитрия Русакова, к процессу нужно подходить максимально аккуратно. Малый и средний бизнес не должен страдать от введения новых правил, дал понять он.