В России предрекли проблемы с эксплуатацией «Миражей» на Украине

Эксперт Шурыгин: у Киева возникнут проблемы с эксплуатацией истребителей Mirage

Воздушные силы Украины могут столкнуться с проблемами при эксплуатации истребителей Mirage 2000-5, которые Париж планирует передать Киеву. Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в беседе с «АиФ».

«Российская армия за время СВО настолько успешно пристрелялась к объектам аэродромной структуры ВСУ, что будет просто закатывать "Миражи" в землю еще до того момента, как они попытаются подняться в воздух», — предрек он.

Также эксперт отметил, что истребительная авиация России обладает богатым опытом ведения воздушных боев. По его словам, Mirage 2000-5 — не самый опасный противник для российских Су-35С.

Истребитель четвертого поколения Mirage 2000 совершил первый полет в 1978 году. Однодвигательный самолет получил две пушки и девять точек для подвески вооружения. «Мираж» может нести крылатые ракеты SCALP-EG.

Ранее в июне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Киев может использовать истребители Mirage 2000-5, переданные Парижем, для атак на объекты в России, с которых наносились удары по Украине.