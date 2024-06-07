В Верховной Раде усомнились в обещании членства Украины в ЕС через два года

В двухлетней перспективе Украина не станет полноценным членом Европейского союза (ЕС). Об этом председатель комитета Верховной Рады по интеграции республики в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в интервью агентству «Укринформ».
По ее мнению, подобные обещания не соответствуют действительности и являются «откровенной манипуляцией и ложью». Она также призвала ответственно относиться к ожиданиям украинского общества, отметив, что Украине придется принимать «сложные решения, которые будут накладываться на чрезвычайно болезненный опыт военного конфликта».
Ранее стало известно, что в июне Еврокомиссия даст властям ЕС рекомендацию о начале очередного раунда переговоров о присоединении Украины к объединению до момента начала временного председательства Венгрии в Евросовете. До этого агентство Bloomberg сообщало, что Будапешт блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.