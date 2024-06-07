Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:31, 7 июня 2024Бывший СССР

В Верховной Раде усомнились в обещании членства Украины в ЕС через два года

Депутат Рады Климпуш-Цинцадзе: Украина не станет членом ЕС через два года
Иванна Климпуш-Цинцадзе

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В двухлетней перспективе Украина не станет полноценным членом Европейского союза (ЕС). Об этом председатель комитета Верховной Рады по интеграции республики в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в интервью агентству «Укринформ».

По ее мнению, подобные обещания не соответствуют действительности и являются «откровенной манипуляцией и ложью». Она также призвала ответственно относиться к ожиданиям украинского общества, отметив, что Украине придется принимать «сложные решения, которые будут накладываться на чрезвычайно болезненный опыт военного конфликта».

Ранее стало известно, что в июне Еврокомиссия даст властям ЕС рекомендацию о начале очередного раунда переговоров о присоединении Украины к объединению до момента начала временного председательства Венгрии в Евросовете. До этого агентство Bloomberg сообщало, что Будапешт блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Спасатели сообщили об одном человеке под завалами в Луганске после удара ВСУ

      Зеленский выступил против прекращения огня

      Оценена возможность поставок Россией противникам США гиперзвуковых ракет

      В Совфеде отреагировали на обстрел Луганска и порассуждали об «ответке» США

      Россиянин получил 18 лет колонии за двойную расправу над друзьями на охоте

      Адвокат опроверг дачу генералом Поповым изобличающих показаний

      Дачникам назвали способ наказать виновного в затоплении участка соседа

      Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

      На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше