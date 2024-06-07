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15:55, 7 июня 2024Ценности

Валерий Леонтьев столкнулся с осуждением из-за чересчур откровенных нарядов

Директор Леонтьева Чигирев рассказал, что певца осуждали за обтягивающие штаны

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Директор народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев рассказал, что певец столкнулся с осуждением из-за чересчур откровенных нарядов. Соответствующий комментарий публикует «Абзац».

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По словам представителя артиста, Леонтьев часто выходил на публику в обтягивающих кожаных трусах, майках в сетку или трико. Помимо этого, исполнитель регулярно обнажал пресс, а также демонстрировал наряды с многочисленными дырками на ткани. Кроме того, звезда носил кожаные обтягивающие брюки и прозрачные майки с глубокими вырезами.

«Его осуждали примерно в 1982 году, в Советском Союзе. Не нравились его слишком обтягивающие рубашки и штаны. Не нравились брюки блестящие, шевелюра слишком пышная. Все такое. Помню, еще была пародия на Валерия Яковлевича в юмористической передаче», — рассказал Чигирев.

В марте была названа причина ухода Валерия Леонтьева со сцены. По мнению продюсера, несмотря на то что музыкант недавно выступал в Дубае, он больше не работает. Чигирев отметил, что гонорары вообще не про артиста.

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      Екатерина Ештокина
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