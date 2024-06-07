Во втором за день российском регионе объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

Курская область стала вторым российским регионом, в котором в пятницу, 7 июня, была объявлена опасность ракетного удара. Ранее с предупреждением к жителям обратились власти Белгородской области.

Смирнов рекомендовал жителям найти укрытые. При отсутствии такой возможности он посоветовал населению Курской области перейти в помещения без окон.

7 июня о предотвращенной ракетной атаке со стороны Украины сообщил также глава Ростовской области Василий Голубев. На подлете к этому региону было перехвачено сразу три ракеты.