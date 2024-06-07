Врач назвала признаки гормонального сбоя

Эндокринолог Алиева: о гормональном сбое может говорить изменившаяся внешность

Обычному человеку очень сложно понять, что у него проблемы с гормонами, рассказала эндокринолог, врач первой категории Мариам Алиева. Признаки гормонального сбоя она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, самый точный признак сбоев — это когда человеку говорят, что у него как-то изменился внешний вид. «Например, изменились черты лица, лобных костей, носа. Такое характерно для акромегалии», — рассказала она.

Алиева добавила, что патологию надпочечников выдают высокое давление с учащенным пульсом, появление на коже живота растяжек темного цвета с фиолетовым оттенком. Характерным признаком диабета эндокринолог назвала учащенное мочеиспускание. «Человек говорит: "Вы знаете, доктор, я сплю на унитазе с бутылкой воды в руках". То есть он постоянно пьет и тут же бегает в туалет», — рассказала она, добавив, что при этом снижается вес, ухудшается зрение, нарушается чувствительность рук и ног.

О проблемах с гормонами, добавила Алиева, может свидетельствовать затрудненное глотание, когда в горле что-то мешает, причем при употреблении не твердой пищи, а воды.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова рассказала о полезных свойствах абрикосов. По ее словам, в этих фруктах много природных органических пигментов, таких как каротиноиды, флавоноиды и фенол.