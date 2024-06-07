Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:07, 7 июня 2024Бывший СССР

ВСУ впервые атаковали ударным дроном дальнего действия здание в ДНР

СЦКК: ВСУ впервые применили ударный дрон дальнего действия в ДНР

Фото: ДНР в СЦКК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили ударный беспилотник дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания по гражданской инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР) при обстреле кондитерской фабрики в Макеевке. Об этом заявили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) при правительстве ДНР, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что среди фрагментов беспилотника были найдены осколки с маркировкой, указывающей на производство США.

СЦКК также сообщил, что в результате попадания дрона в здание кондитерской фабрики произошло возгорание, был поврежден фасад и обрушена кровля.

Ранее в Донецке появилась «дорога смерти», где ВСУ бьют дронами по мирным жителям. За пять дней ВСУ атаковали беспилотниками четыре гражданских автомобиля, находившихся на одной улице.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Россия призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче. Москва не может получить его два года

      Путин получит от оленеводов Ямала «двойной подарок»

      Лавров провел переговоры с главой МИД Израиля

      Пассажирка самолета тайком покурила в туалете и сорвала вылет рейса

      ЦБ рассматривал возможность резкого повышения ключевой ставки

      Firefly заключила с Lockheed Martin контракт на запуски ракеты Alpha

      В России объяснили высокую инфляцию при растущей экономике

      Самый завидный холостяк Великобритании женился

      США согласились с Россией по вопросу ядерного оружия

      Набиуллина оценила последствия отмены льготной ипотеки словом «страшилки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше