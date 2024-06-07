ВСУ впервые атаковали ударным дроном дальнего действия здание в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили ударный беспилотник дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания по гражданской инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР) при обстреле кондитерской фабрики в Макеевке. Об этом заявили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) при правительстве ДНР, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что среди фрагментов беспилотника были найдены осколки с маркировкой, указывающей на производство США.
СЦКК также сообщил, что в результате попадания дрона в здание кондитерской фабрики произошло возгорание, был поврежден фасад и обрушена кровля.
Ранее в Донецке появилась «дорога смерти», где ВСУ бьют дронами по мирным жителям. За пять дней ВСУ атаковали беспилотниками четыре гражданских автомобиля, находившихся на одной улице.