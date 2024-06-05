В Донецке появилась «дорога смерти», где ВСУ бьют дронами по гражданским

«Дорога смерти» появилась в Донецке, там Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно бьют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по гражданским. Об этом сообщает РИА Новости.

На улице, соединяющей Петровский и Кировский районы города, украинские бойцы за последние пять дней уничтожили четыре гражданских автомобиля. Их сгоревшие останки со следами попаданий снарядов остались стоять вдоль дороги, на которой разбросаны и фрагменты самих дронов.

2 июня украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецкой народной республике (ДНР). Обстрелу подверглись населенные пункты Калиново, Макеевка, Горловка, Желанное Второе, а также Кировский район Донецка.

30 мая сообщалось, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк. Также украинские военные несколько раз обстреляли Кировский и Петровский районы города, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибра 155 миллиметров.