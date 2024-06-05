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05:10, 5 июня 2024Бывший СССР

В Донецке появилась «дорога смерти»

В Донецке появилась «дорога смерти», где ВСУ бьют дронами по гражданским

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

«Дорога смерти» появилась в Донецке, там Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно бьют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по гражданским. Об этом сообщает РИА Новости.

На улице, соединяющей Петровский и Кировский районы города, украинские бойцы за последние пять дней уничтожили четыре гражданских автомобиля. Их сгоревшие останки со следами попаданий снарядов остались стоять вдоль дороги, на которой разбросаны и фрагменты самих дронов.

2 июня украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецкой народной республике (ДНР). Обстрелу подверглись населенные пункты Калиново, Макеевка, Горловка, Желанное Второе, а также Кировский район Донецка.

30 мая сообщалось, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк. Также украинские военные несколько раз обстреляли Кировский и Петровский районы города, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

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      Марина Совина
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