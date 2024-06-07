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08:42, 7 июня 2024Силовые структуры

Второй суд над «крабовым королем» Каном отложен по неизвестным причинам

В Приморье суд отложил слушания по второму делу крабового короля Кана

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд Владивостока отложил слушания по второму уголовному делу рыбопромышленника Олега Кана, названного СМИ «крабовым королем». Об этом РИА Новости сообщила представитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.

Назначенное на 7 июня предварительное заседание по делу было отложено на 25 июня. Причина переноса неизвестна, так как суд проходил за закрытыми дверями.

Кана по второму делу обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, он с сообщниками с 2014 по 2019 год занимался контрабандными поставками крабов за границу. «Крабовый король», под данным следствия, вывез из страны свыше трех тысяч тонн деликатеса стоимостью 2,6 миллиарда рублей.

26 апреля Кан был заочно приговорен к 17 годам строгого режима за организацию расправы над российским бизнесменом Валерием Пхиденко в 2010 году. Также суд взыскал в пользу пяти потерпевших сумму морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Также «крабовый король» был в числе рыбопромышленников, с которых Генпрокуратура взыскала 17,4 миллиарда рублей. Кан находится за границей, он объявлен в международный розыск.

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      Любовь Ширижик
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