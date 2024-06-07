Захарова: Запад пытается украсть у Молдавии историю, будущее и страну

Власти Молдавии выполняют политический заказ Запада, который заключается в том, чтобы украсть у республики ее язык, национальность, историю, будущее и страну под предлогом борьбы с российской угрозой. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, к России это не имеет никакого отношения, есть только хорошо оплаченный политический заказ Запада.

Ранее Запад уличили в подготовке Молдавии к роли «второй Украины». Эта тенденция вызывает беспокойство Москвы, так как на обоих берегах Днестра проживают около 250 тысяч российских граждан.

До этого в Молдавии уличили президента республики Майу Санду в приравнивании партнерства с Россией к госизмене. По мнению молдавских оппозиционеров, за последние годы страна прошла путь от демократии к авторитаризму.