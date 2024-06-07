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12:08, 7 июня 2024Бывший СССР

Захарова рассказала о действиях англосаксов на Украине

Захарова: англосаксы будут формировать органы власти на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Принятие Верховной Радой закона о статусе английского как языка международного общения приведет к тому, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

Верховная Рада утвердила статус английского языка на Украине как одного из языков международного общения на Украине 4 июня. Принятие соответствующего закона поддержали 236 депутатов украинского парламента.

Дипломат отметила, что принятый закон предусматривает использование английского в работе органов власти.

«О чем это говорит? О том, что органы власти будут формироваться людьми, для которых английский родной. То есть англосаксами», — сказала Захарова.

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      Александр Курбатов
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