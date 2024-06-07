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13:10, 7 июня 2024Россия

Женщина отчитала раненого бойца СВО за участие в спецоперации и попала на видео

В Сибири женщина отчитала раненого бойца СВО в больнице, ее сняли на видео
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Под Новосибирском женщина отчитала бойца специальной военной операции (СВО) в очереди к врачу. Снятую очевидцем видеозапись опубликовало сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах россиянка обвиняет участников спецоперации в расправах над жителями регионов, на территории которых проходит СВО. Военнослужащий отвечает, что российские войска спасают мирное население. «Вас кто просил их спасать?» — интересуется женщина.

В комментарии к видеозаписи сообщается, что военнослужащий получил ранение.

Ранее в Ростове-на-Дону избитый группой мужчин участник СВО заявил о поступивших ему угрозах. На видеозаписи с избиением жена бойца называет напавших на него молодых людей «хохлами». По словам военнослужащего, один из нападавших хвалился своим отцом-прокурором и обещал друзьям «отмазать» их от ответственности.

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      Алан Босиков
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