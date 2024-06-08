Россияне нашли насекомое-мутант

В Тверской области нашли кузнечика с розовым окрасом

В Тверской области обнаружили кузнечика-мутанта с необычным окрасом. Снимки появились в сообществе «Тверь Натуральные новости ВКонтакте».

«Розовый кузнечик», — говорится в подписи к снимку.

Комментаторы предположили, что это своеобразная форма альбинизма под названием эритризм. «Благодаря мутации снижена выработка нормального пигмента, и вместо него вырабатывается красный», — рассказали он. Некоторые пошутили, что кузнечик сгорел на солнце.

Ранее сообщалось, что во многих российских регионах могут появиться клещи-мутанты, которые уже заполонили Европу. Речь идет об иксодовых клещах-гигантах, которые считаются наиболее опасными.