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08:00, 8 июня 2024Моя страна

Россияне нашли насекомое-мутант

В Тверской области нашли кузнечика с розовым окрасом

Фото: Maxime Agnelli / Unsplash

В Тверской области обнаружили кузнечика-мутанта с необычным окрасом. Снимки появились в сообществе «Тверь Натуральные новости ВКонтакте».

«Розовый кузнечик», — говорится в подписи к снимку.

Комментаторы предположили, что это своеобразная форма альбинизма под названием эритризм. «Благодаря мутации снижена выработка нормального пигмента, и вместо него вырабатывается красный», — рассказали он. Некоторые пошутили, что кузнечик сгорел на солнце.

Ранее сообщалось, что во многих российских регионах могут появиться клещи-мутанты, которые уже заполонили Европу. Речь идет об иксодовых клещах-гигантах, которые считаются наиболее опасными.

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      Варвара Кошечкина
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