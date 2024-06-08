Умер глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар

Глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер в 53 года

Генеральный директор международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар умер в 53 года, об этом сообщается на ее сайте.

Журналист скончался в Париже 8 июня в результате онкологического заболевания. «Журналистика была борьбой всей его жизни, которую он вел с непоколебимой убежденностью», — говорится в некрологе.

Делуар работал на французском телевидении, в журнале Le Point, возглавлял центр подготовки журналистов. С 2012 года он стал главой организации «Репортеры без границ».

В ноябре 2023 года Делуар рассказывал о массовой гибели журналистов в Газе. «То, что происходит, просто ужасает. Мы никогда не видели такого количества журналистов, убитых за столь короткий промежуток времени», — заявлял он.

