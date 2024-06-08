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12:15, 8 июня 2024Экономика

В России могут появиться продукты и вина из Республики Сербской

Додик: в России могут появиться продукты и вино из Республики Сербской

Фото: Louis Hansel / Unsplash

В России могут появится продукты и вино из Республики Сербской. Об этом на полях ПМЭФ ТАСС заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Есть вероятность, что вскоре россияне увидят на полках магазинов продукты и вино из Республики Сербской, рассказал Додик в интервью. «Наши представители специализированных учреждений работают над этим», — сказал он.

Ранее политик заявил, что референдум о независимости Республики Сербской состоится, его даты будут определены позже. По словам президента республики, подготовка к референдуму и его согласование «требует времени». При этом он выразил уверенность, что уже существует «достаточно исторической, в целом цивилизационной зрелости и понимания, что это должно произойти и произойдет».

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      Екатерина Кашурникова
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